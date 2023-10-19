Україна та Франція почали переговори щодо гарантій безпеки

Україна почала в четвер перший раунд переговорів із Францією про укладення угоди щодо так званих гарантій безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Українську переговорну групу очолив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, до неї також увійшли інший заступник очільника ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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"Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Франція стала п’ятою державою "Групи семи" після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Нагадаємо:

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Крім того, протягом жовтня Київ досяг домовленості зі Швецією та Норвегією розпочати переговори про двосторонні безпекові зобов'язання.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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