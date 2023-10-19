Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна та Франція почали переговори щодо гарантій безпеки

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 20:14
Україна та Франція почали переговори щодо гарантій безпеки
президенти зеленський і макрон, Getty Images

Україна почала в четвер перший раунд переговорів із Францією про укладення угоди щодо так званих гарантій безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Українську переговорну групу очолив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, до неї також увійшли інший заступник очільника ОП Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Реклама:

"Сторони узгодили план подальших двосторонніх переговорів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Франція стала п’ятою державою "Групи семи" після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Крім того, протягом жовтня Київ досяг домовленості зі Швецією та Норвегією розпочати переговори про двосторонні безпекові зобов'язання.
  • Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
  • Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає таких "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Теми: ФранціяУкраїнагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості

Зеленський: У середу очікуємо звіт ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

"Шахтар" обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів 

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

В МЗС Польщі заявили, що без домовленості про ексгумацію Україні "годі мріяти" про ЄС

Доповнено Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Усі новини...
Франція
У багатьох аеропортах Франції другий день поспіль – евакуації через загрози вибуху
Міністри ЄС обговорять, як посилити безпеку після терактів у Франції та Бельгії
Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі
Останні новини
02:08
Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16 – Ігнат
01:30
Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних" переговорів із РФ
00:48
На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:20
Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись
23:50
Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази
23:40
У Британії знайшли любовні листи 250-річної давнини, адресовані полоненим морякам
23:29
фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
23:03
57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл
22:59
Уряд призначив школярам стипендії імені Тараса Шевченка: кого нагородили
22:43
Економічні новини 7 листопада: росіяни мінують інфраструктуру на окупованій Херсонщині, резерви скорочуються 3 місяць поспіль
Усі новини...
Реклама: