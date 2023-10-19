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Украина и Франция начали переговоры по гарантиям безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 20:14
Украина и Франция начали переговоры по гарантиям безопасности
президенты Зеленский и Макрон, Getty Images

Украина начала в четверг первый раунд переговоров с Францией о заключении соглашения по так называемым гарантиям безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква, в нее также вошли другой заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

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"Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время", – говорится в сообщении.

Франция стала пятым государством "Группы семи" после Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Японии, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.

Напомним:

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  • Кроме того, в течение октября Киев достиг договоренности со Швецией и Норвегией начать переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности.
  • Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
  • Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит таких "гарантий безопасности", которых многие ждут

Темы: ФранцияУкраинагарантии безопасности
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