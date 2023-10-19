НАТО посилює патрулі в Балтійському морі

НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі після пошкодження газогону Balticconnector і кабелю зв’язку.

Джерело: повідомлення НАТО, про яке пише "Європейська правда"

Деталі: Ухвалені Альянсом заходи передбачають проведення додаткових спостережних і розвідувальних польоти й розгортання морських патрульних літаків, літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS і безпілотників.

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Також НАТО скерує до Балтійського моря флотилію з чотирьох мінних катерів НАТО.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо в тісному зв’язку з нашими членами Альянсу Естонією і Фінляндією і нашим партнером Швецією", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

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Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Генсек НАТО розповів, що після диверсії на "Північних потоках" восени 2022 року Альянс вжив додаткових кроків для захисту підводної інфраструктури, але гарантовано захистити такі об’єкти практично неможливо.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.