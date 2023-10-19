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НАТО усиливает патрули в Балтийском море

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 20:28
НАТО усиливает патрули в Балтийском море
Getty Images

НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море после повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи.

Источник: сообщение НАТО, о котром пишет "Европейская правда"

Детали: Принятые Альянсом меры предусматривают проведение дополнительных наблюдательных и разведывательных полеты и развертывание морских патрульных самолетов, самолетов дальнего радиолокационного слежения AWACS и беспилотников.

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Также НАТО направит в Балтийское море флотилию из четырех минных катеров НАТО.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесной связи с нашими членами Альянса Эстонией и Финляндией и нашим партнером Швецией", – сказал исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора. 
  • Генсек НАТО рассказал, что после диверсии на "Северных потоках" осенью 2022 года Альянс предпринял дополнительные шаги для защиты подводной инфраструктуры, но гарантированно защитить такие объекты практически невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива

Темы: НАТОБалтия
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