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Посли НАТО занепокоєні зближенням відносин Угорщини та Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 21:45
Посли НАТО занепокоєні зближенням відносин Угорщини та Росії
Володимир Путін і Віктор Орбан. фото getty images

Посли держав Північноатлантичного Альянсу, а також Швеції на зустрічі в Угорщині висловили занепокоєння через переговори угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана із російським президентом Владіміром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію угорської служби "Радіо Свобода"

Деталі: Зустріч відбулась у четвер уранці на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією, підтвердив "Радіо Свобода" посол США в Будапешті Девід Прессман.

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"Ми всі стурбовані тим, що угорський прем’єр-міністр зустрівся з президентом Путіним, коли Росія перебуває у війні з Україною… Те, що Угорщина вирішила таким чином підтримувати зв’язок із Путіним, хвилює. Як і слова, які прем’єр використав, щоб описати путінську війну в Україні", – розповів він.

Прессман відмовився коментувати можливі наслідки зустрічі послів Альянсу для Угорщини, як і повідомлення ЗМІ про санкції, які нібито готуються про угорських посадовців.

"Ми вбачаємо в Угорщині союзника, але також бачимо й те, що Угорщина поглиблює відносини з Росією попри жорстоку війну в Україні. Гадаємо, важливо підтримувати діалог із угорським урядом і народом щодо цих рішень", – додав посол.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Теми: ОрбанПутінНАТОУгорщина
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