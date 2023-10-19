Послы НАТО обеспокоены сближением отношений Венгрии и России

Послы государств Североатлантического Альянса, а также Швеции на встрече в Венгрии выразили беспокойство из-за переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию венгерской службы "Радио Свобода"

Детали: Встреча состоялась в четверг утром на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией, подтвердил "Радио Свобода" посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

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"Мы все обеспокоены тем, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным, когда Россия находится в войне с Украиной... То, что Венгрия решила таким образом поддерживать связь с Путиным, волнует. Как и слова, которые премьер использовал, чтобы описать путинскую войну в Украине", – рассказал он.

Прессман отказался комментировать возможные последствия встречи послов Альянса для Венгрии, как и сообщения СМИ о санкциях, которые якобы готовятся о венгерских чиновников.

"Мы видим в Венгрии союзника, но также видим и то, что Венгрия углубляет отношения с Россией, несмотря на жестокую войну в Украине. Думаем, важно поддерживать диалог с венгерским правительством и народом относительно этих решений", – добавил посол.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.