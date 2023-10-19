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Зеленський підтвердив, що третя зустріч радників щодо "формули миру" пройде на Мальті

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 22:49
Зеленський підтвердив, що третя зустріч радників щодо формули миру пройде на Мальті
фото - офіс президента

Президент Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Джо Байденом у четвер підтвердив, що наступна зустріч щодо української формули миру на рівні радників відбудеться на Мальті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського у соцмережах

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорив із Байденом "наступні спільні кроки у просуванні "формули миру".

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"Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", – додав він.

Раніше про ймовірність проведення зустрічі щодо "формули миру" на Мальті наприкінці жовтня говорили джерела "ЄвроПравди".

В Офісі президента висловлювали сподівання, що в зустрічі можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

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"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

Також читайте статтю "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: Зеленськийформула миру
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