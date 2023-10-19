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Зеленский подтвердил, что третья встреча советников по "формуле мира" пройдет на Мальте

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 19 октября 2023, 22:49
Зеленский подтвердил, что третья встреча советников по формуле мира пройдет на Мальте
фото - офис президента

Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом в четверг подтвердил, что следующая встреча по украинской формуле мира на уровне советников состоится на Мальте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что обсудил с Байденом "следующие совместные шаги в продвижении "формулы мира".

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"Я приветствовал решение США прислать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", – добавил он.

Ранее о вероятности проведения встречи по "формуле мира" на Мальте в конце октября говорили источники "ЕвроПравды".

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

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"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

Также читайте статью "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Темы: Зеленскийформула мира
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