Зеленский подтвердил, что третья встреча советников по "формуле мира" пройдет на Мальте

Президент Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом в четверг подтвердил, что следующая встреча по украинской формуле мира на уровне советников состоится на Мальте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что обсудил с Байденом "следующие совместные шаги в продвижении "формулы мира".

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"Я приветствовал решение США прислать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", – добавил он.

Ранее о вероятности проведения встречи по "формуле мира" на Мальте в конце октября говорили источники "ЕвроПравды".

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

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"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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