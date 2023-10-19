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В Україні запустили портал "Залізне укриття" з інформацією про стан сховищ

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 жовтня 2023, 23:05
В Україні запустили портал Залізне укриття з інформацією про стан сховищ
ФОТО ЗІ СТОРІНКИ МВС

В Україні запускають сайт "Залізне укриття", де буде представлено інформацію стан сховищ.

Джерело: міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін на презентації порталу, Інтерфакс-Україна, сайт Залізне укриття

Деталі: На сайті можна знайти інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі, і які укриття в планах. Інформація поділена по областях України.

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Також на сайті розміщено посібник з облаштування укриттів.

Фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися – кажуть розробники. 

 
Скриншот з сайту "Залізне укриття"

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Теми: укриття
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