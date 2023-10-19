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В Украине запустили портал "Зализне укрыття" с информацией о состоянии укрытий

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 октября 2023, 23:05
В Украине запустили портал Зализне укрыття с информацией о состоянии укрытий
ФОТО СО СТРАНИЦЫ МВД

В Украине запускают сайт "Зализне укрыття", где будет представлена информация о состоянии хранилищ.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на презентации портала, Интерфакс-Украина, сайт "Зализне укрыття"

Детали: На сайте можно найти информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе и какие укрытия в планах. Информация поделена по областям Украины.

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Также на сайте размещено руководство по обустройству укрытий.

Фонд защитных сооружений гражданской защиты, который составляет 61 803 объекта, будет постоянно меняться – говорят разработчики. 

 
Скриншот из сайта "Зализне укрыття"

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Темы: укрытие
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