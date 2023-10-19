Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену
CNN з посиланням на чиновників в Пентагоні повідомляє, що есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.
Джерело: CNN з посиланням на чиновників
Деталі: Прессекретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Втім відомо, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно до цілей в Ізраїлі".
За його словами, США готові використовувати свою протиповітряну та протиракетну оборону на Близькому сході, щоб захистити партнерів та свої інтереси в цьому регіоні.
Інше джерело повідомило, що ракети випустили підтримувані Іраном хусити, які беруть участь у конфлікті в Ємені.
Що передувало:
- 8 жовтня Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.