Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену

CNN з посиланням на чиновників в Пентагоні повідомляє, що есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

Джерело: CNN з посиланням на чиновників

Деталі: Прессекретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Втім відомо, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно до цілей в Ізраїлі".

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За його словами, США готові використовувати свою протиповітряну та протиракетну оборону на Близькому сході, щоб захистити партнерів та свої інтереси в цьому регіоні.

Інше джерело повідомило, що ракети випустили підтримувані Іраном хусити, які беруть участь у конфлікті в Ємені.

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