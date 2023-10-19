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Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 жовтня 2023, 23:49
Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену
Американський ракетний есмінець USS Carney (DDG64) Фото: Думская/Сергій Смолєнцев

CNN з посиланням на чиновників в Пентагоні повідомляє, що есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

Джерело: CNN з посиланням на чиновників

Деталі: Прессекретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що Пентагон поки не може точно сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Втім відомо, що вони були запущені з Ємену та прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно до цілей в Ізраїлі".

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За його словами, США готові використовувати свою протиповітряну та протиракетну оборону на Близькому сході, щоб захистити партнерів та свої інтереси в цьому регіоні.

Інше джерело повідомило, що ракети випустили підтримувані Іраном хусити, які беруть участь у конфлікті в Ємені.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 жовтня Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Теми: СШАІзраїль
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