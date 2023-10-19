Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена
CNN со ссылкой на чиновников в Пентагоне сообщает, что эсминец США сбил три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.
Источник: CNN со ссылкой на чиновников
Детали: Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Пентагон пока не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники. Впрочем, известно, что они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, "потенциально к целям в Израиле".
По его словам, США готовы использовать свою противовоздушную и противоракетную оборону на Ближнем Востоке для защиты партнеров и своих интересов в этом регионе.
Другой источник сообщил, что ракеты выпустили поддерживаемые Ираном хуситы, участвующие в конфликте в Йемене.
Что предшествовало:
- 8 октября Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.