Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена

CNN со ссылкой на чиновников в Пентагоне сообщает, что эсминец США сбил три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.

Источник: CNN со ссылкой на чиновников

Детали: Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Пентагон пока не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники. Впрочем, известно, что они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, "потенциально к целям в Израиле".

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По его словам, США готовы использовать свою противовоздушную и противоракетную оборону на Ближнем Востоке для защиты партнеров и своих интересов в этом регионе.

Другой источник сообщил, что ракеты выпустили поддерживаемые Ираном хуситы, участвующие в конфликте в Йемене.

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