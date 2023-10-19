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Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 октября 2023, 23:49
Военный корабль ВМС США сбил воздушные цели со стороны Йемена
Американский ракетный эсминец USS Carney (DDG 64) Фото: Думская/Сергей Смоленцев

CNN со ссылкой на чиновников в Пентагоне сообщает, что эсминец США сбил три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.

Источник: CNN со ссылкой на чиновников

Детали: Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Пентагон пока не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники. Впрочем, известно, что они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, "потенциально к целям в Израиле".

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По его словам, США готовы использовать свою противовоздушную и противоракетную оборону на Ближнем Востоке для защиты партнеров и своих интересов в этом регионе.

Другой источник сообщил, что ракеты выпустили поддерживаемые Ираном хуситы, участвующие в конфликте в Йемене.

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Темы: СШАИзраиль
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