Україна нарощує внутрішнє і спільне з партнерами виробництво зброї – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не лише отримує військову допомогу від партнерів, а й нарощує виробництво зброї.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова: "Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні.

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Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться.

Ми не просто веземо зброю в Україну.

Ми нарощуємо внутрішнє виробництво та спільне виробництво з партнерами в НАТО і за його межами".

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Нагадаємо: 22 вересня Зеленський заявив, що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи ППО.

Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною.