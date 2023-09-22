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Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 05:02
Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський
Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський у США. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи ППО.

Джерело: відеозвернення президента у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби.

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І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО".

Деталі: За словами Зеленського, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя".

Президент переконаний, що "це матиме глобальні позитивні результати".

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Він також розповів, що глава Мінстратегпрому Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. До роботи в Україні залучають понад 2 тисячі американських оборонних компаній.

Також сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.

Говорили у США про відновлення України після бойових дій і про посилення інституцій України, аби очистити її "від будь-яких ворожих та корупційних впливів", підсумував Зеленський.

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Теми: ЗеленськийСШАзброяППО
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