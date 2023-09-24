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Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю

Катерина ТищенкоНеділя, 24 вересня 2023, 21:15
Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу.

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І це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу – те, про що вже домовилися, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу й підтримує Україну".

Деталі: Зеленський назвав тиждень, що минає, дуже продуктивним і відзначив багато "хороших оборонних та інших рішень".

"Оборонні пакети. Від Сполучених Штатів – це артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання", – сказав, зокрема, президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 22 вересня Зеленський заявив, що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи ППО.

Теми: ЗеленськийСШАзброяППО
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