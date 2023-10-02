Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна та Італія підписали угоду про відновлення собору в Одесі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 20:40
Україна та Італія підписали угоду про відновлення собору в Одесі
Наслідки влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Фото: Одеська єпархія УПЦ

Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

Джерело: "Європейська правда"; віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше проходить у Києві.

Деталі: За його словами, Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору, тож тепер Рим працюватиме над його реконструкцією.

Реклама:

Він зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

"Це чіткий культурний та політичний меседж для України", – резюмував Таяні.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший у місті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни тієї ночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Теми: Одесаракетний ударІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок" 

США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN

У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО

Politico: Українські пілоти наступного тижня розпочнуть навчання на F-16 на базі ВПС США

Усі новини...
Одеса
ЗМІ заявляють про вибухи в Одесі. У бік області летять нові "Шахеди"
Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси
Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів потрапили до лікарні
Останні новини
04:43
Атака на Авдіївку провалилася – ISW
04:30
оновленоОголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
04:08
Російські війська готуються до оборони на лівому березі Херсонщини та в Криму – ISW
03:38
Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico
02:37
Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок" 
01:33
США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN
00:47
У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників
00:18
відеоНа окупованій Донеччині біля Іловайська зайнялася масштабна пожежа на газопроводі
23:50
Покупці СПГ в Азії відкладають поставки: через ризик війни на Близькому Сході зросли ціни
23:38
Прем’єр Швеції заявив, що Туреччина більше не має вимог для їхнього членства в НАТО
Усі новини...
Реклама: