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Україна та Італія підписали угоду про відновлення собору в Одесі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 20:40
Україна та Італія підписали угоду про відновлення собору в Одесі
Наслідки влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Фото: Одеська єпархія УПЦ

Італія підписала договір з Україною про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

Джерело: "Європейська правда"; віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше проходить у Києві.

Деталі: За його словами, Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору, тож тепер Рим працюватиме над його реконструкцією.

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Він зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

"Це чіткий культурний та політичний меседж для України", – резюмував Таяні.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в ніч на 23 липня Росія здійснила ракетну атаку на Одесу, від якої серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший у місті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни тієї ночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Теми: Одесаракетний ударІталія
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