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Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 03:35
Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
фото: Думська

Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Джерело: Telegram-канал міської ради Одеси, Думська

Деталі: У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

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Думська опублікувала фото і відео собору після ворожої атаки.

Довідково: Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі – найбільший православний храм Одеси; закладений у 1794 році; освячений – у 1808.

Теми: Одесарелігіяракетний удар
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