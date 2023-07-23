Росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі
Неділя, 23 липня 2023, 03:35
Вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Джерело: Telegram-канал міської ради Одеси, Думська
Деталі: У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.
Думська опублікувала фото і відео собору після ворожої атаки.
Довідково: Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі – найбільший православний храм Одеси; закладений у 1794 році; освячений – у 1808.