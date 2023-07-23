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Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 09:26
Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини
ілюстративне фото повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними ПС, загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

  • 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" - імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

Силами ППО знищені 9 повітряних цілей: 4 "Калібри" та 5 ракет "Іскандер-К".

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Довідково: Українська ППО не може збивати ракети Х-22 та "Онікс". Сучасних систем, які поставляються міжнародними партнерами, недостатньо для того, щоб "закрити небо" над Україною.

Складність виявлення і знищення російських крилатих ракет "Онікс" пов'язане з тим, що вони летять на швидкості понад 3 тис. км за годину, а під час заходження на ціль ракета може летіти фактично 10 - 15 метрів над водою.

Повітряні сили наголошували, що Україна не може виставити ППО вздовж усього кордону, тому їй потрібні сучасні багатоцільові винищувачі F-16.

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Теми: ППООдеська областьПовітряні сили ЗСУ
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