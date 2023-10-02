Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ  

Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у нейтральному статусі сімох російських спортсменів, у тому числі — чинного військовослужбовця.

Джерело: пресслужба Федерації дзюдо України

Деталі: Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк повідомив, що молодіжна збірна України з дзюдо не братиме участі в чемпіонаті світу серед юніорів через допуск росіян.

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Пряма мова: "Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець. Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості".

Деталі: Чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року відбудеться у португальському Одівелаші з 4 по 8 жовтня.

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