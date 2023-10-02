Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ
Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у нейтральному статусі сімох російських спортсменів, у тому числі — чинного військовослужбовця.
Джерело: пресслужба Федерації дзюдо України
Деталі: Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк повідомив, що молодіжна збірна України з дзюдо не братиме участі в чемпіонаті світу серед юніорів через допуск росіян.
Пряма мова: "Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець. Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості".
Деталі: Чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року відбудеться у португальському Одівелаші з 4 по 8 жовтня.
Передісторія:
- УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях. Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
- Збірна України з пляжного футболу не зіграє 15-24 лютого в ОАЕ на чемпіонаті світу через участь команди з Білорусі.