Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ  

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 жовтня 2023, 23:15
Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ  
Ілюстративне фото українських дзюдоїстів - Федерація дзюдо України

Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у нейтральному статусі сімох російських спортсменів, у тому числі — чинного військовослужбовця.

Джерелопресслужба Федерації дзюдо України

Деталі: Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк повідомив, що молодіжна збірна України з дзюдо не братиме участі в чемпіонаті світу серед юніорів через допуск росіян.

Реклама:

Пряма мова: "Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець. Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості".

Деталі: Чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року відбудеться у португальському Одівелаші з 4 по 8 жовтня.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях. Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
  • Збірна України з пляжного футболу не зіграє 15-24 лютого в ОАЕ на чемпіонаті світу через участь команди з Білорусі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: