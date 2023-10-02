Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ  

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 жовтня 2023, 23:15
Міжнародна федерація дзюдо допустила до чемпіонату військового РФ  
Ілюстративне фото українських дзюдоїстів - Федерація дзюдо України

Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у нейтральному статусі сімох російських спортсменів, у тому числі — чинного військовослужбовця.

Джерелопресслужба Федерації дзюдо України

Деталі: Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк повідомив, що молодіжна збірна України з дзюдо не братиме участі в чемпіонаті світу серед юніорів через допуск росіян.

Реклама:

Пряма мова: "Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець. Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості".

Деталі: Чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року відбудеться у португальському Одівелаші з 4 по 8 жовтня.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • УЄФА дозволила російським дитячим командам грати на міжнародних змаганнях. Українська асоціація футболу рішуче засудила рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 із Росії і заявила, що Україна не братиме участь у турнірах з росіянами.
  • Збірна України з пляжного футболу не зіграє 15-24 лютого в ОАЕ на чемпіонаті світу через участь команди з Білорусі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоМіж Львовом та Варшавою запустили перший потяг

Напад ХАМАС поклав край стосункам Нетаньягу та Путіна – WSJ

відеоСБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області – джерело

Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні – NYT

У Польщі почалися парламентські вибори

Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Усі новини...
Останні новини
17:19
У Німеччині зріс рівень злочинності, пов'язаної з контрабандою людей
17:09
Гралися в полі: на Миколаївщині діти підірвалися на міні, один хлопчик загинув
17:01
Явка на виборах у Польщі вища, ніж 4 роки тому
16:49
МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні
16:39
Росіяни вдарили ракетою по Запорізькому району
16:30
Алієв підняв прапор Азербайджану в столиці Нагірного Карабаху
16:18
фотоРосіяни обстрілюють Херсон: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач
16:08
Під Черніговом у лісосмузі на смерть підірвався чоловік, ще одного травмовано
15:42
Путін заявив, що готується до наступів ЗСУ
15:39
Блінкен зустрівся наслідним принцом Саудівської Аравії для обговорення атак ХАМАС на Ізраїль
Усі новини...
Реклама: