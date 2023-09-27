Через участь білорусів збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу

Збірна України з пляжного футболу не зіграє 15-24 лютого в ОАЕ на чемпіонаті світу через участь команди з Білорусі.

Джерело: повідомлення Асоціації пляжного футболу України

Дослівно: "Збірна України з пляжного футболу не зіграє на найближчому чемпіонаті світу, який пройде 15-24 лютого в ОАЕ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup). Наша збірна здобула одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна Білорусі.

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АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-подільника терористичного режиму Росії та є співучасником збройної агресії проти України.

Але футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів".

Деталі: В Асоціації заявили, що виконуючи наказ Мінспорту, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку Білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу.

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