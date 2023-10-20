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У Секторі Гази на території православної церкви, де ховалися люди, пролунав вибух

"Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 02:08
У Секторі Гази на території православної церкви, де ховалися люди, пролунав вибух
Сектор Гази, фото з місця вибуху з соцмереж

У четвер ввечері в будівлі на території кампусу грецької православної церкви св. Порфирія в місті Газа пролунав вибух, коли там перебували десятки палестинських сімей. 

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Рятувальники витягали людей з-під завалів, за словами очевидців, кілька з них отримали поранення.

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Маджді Джилда, який шукав притулку в церкві, сказав, що близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, у тому числі близько 80 у будівлі церковної ради, де стався вибух. Він сказав, що вважає, що вбили дитину. 

Окрім цього, десятки перебували в актовій залі церкви, яка також була пошкоджена. Церква є однією з найстаріших у світі. Ізраїльські військові заявили, що розслідують інцидент.

 

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Теми: Сектор ГазиІзраїль
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