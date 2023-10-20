Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Секторе Газа на территории православной церкви, где скрывались люди, прогремел взрыв

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 02:08
В Секторе Газа на территории православной церкви, где скрывались люди, прогремел взрыв
Сектор Газы, фото с места взрыва из соцсетей

В четверг вечером в здании на территории кампуса греческой православной церкви св. Порфирия в городе Газа прогремел взрыв, когда там находились десятки палестинских семей. 

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Спасатели вытаскивали людей из-под завалов, по словам очевидцев, несколько из них получили ранения.

Реклама:

Маджди Джилда, который искал убежища в церкви, сказал, что около 500 человек укрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Он сказал, что считает, что убили ребенка. 

 

Кроме этого, десятки находились в актовом зале церкви, который также был поврежден. 

Церковь является одной из старейших в мире. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сектор ГазаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

фотоНа Закарпатье водитель наехал на 21-летнего пограничника на блокпосте

"Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

В МИД Польши заявили, что без договоренности об эксгумации Украине "нечего мечтать" о ЕС

Дополнено Рада на этой неделе будет увольнять министра спорта Гутцайта

Все новости...
Сектор Газа
24-летняя украинка, которая погибла в Секторе Газы, была родом из Харькова
Некоторые в ЕС считают, что президент Еврокомиссии "перегнула палку" в поддержке Израиля
Байден заявил, что Египет согласен открыть границу с Газой для гумпомощи
Последние новости
05:24
Россияне били по Сумщине, сбросили более 20 мин и ВОГ
04:32
В Украине зафиксирован первый случай варианта коронавируса "Пирола" – Минздрав
03:44
Украинские войска перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW
02:58
видеоНа Бахмутском направлении защитники поразили технику и окопы врага
02:08
Румыния формирует центр подготовки украинских пилотов на F-16 – Игнат
01:30
Госдеп США опроверг обсуждение с Украиной "мирных" переговоров с РФ
00:48
На Полтавщине прогремели взрывы – СМИ
00:20
Зеленский: Воздушный щит Украины будет усиливаться
23:50
Украина помогла с эвакуацией граждан Молдовы из Сектора Газа
23:40
В Британии нашли любовные письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам
Все новости...
Реклама: