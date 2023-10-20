В Секторе Газа на территории православной церкви, где скрывались люди, прогремел взрыв

В четверг вечером в здании на территории кампуса греческой православной церкви св. Порфирия в городе Газа прогремел взрыв, когда там находились десятки палестинских семей.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Спасатели вытаскивали людей из-под завалов, по словам очевидцев, несколько из них получили ранения.

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Маджди Джилда, который искал убежища в церкви, сказал, что около 500 человек укрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Он сказал, что считает, что убили ребенка.

Кроме этого, десятки находились в актовом зале церкви, который также был поврежден.

Церковь является одной из старейших в мире. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент.