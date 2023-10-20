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На околиці окупованого Мелітополя лунали вибухи − мер

Ірина БалачукП'ятниця, 20 жовтня 2023, 07:14
На околиці окупованого Мелітополя лунали вибухи − мер
Карта з Telegram Федорова

Уночі 20 жовтня на околицях тимчасово окупованого Мелітополя пролунали кілька вибухів, повідомив офіційний мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера: "Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів".

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Деталі: Він додав, що найпотужніше було у районі Авіамістечка, де окупанти облаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Також, за словами Федорова, мешканці чули гул техніки.

Деталі уточнюються.

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Теми: Мелітопольвибухокупація
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