На околиці окупованого Мелітополя лунали вибухи − мер
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 07:14
Уночі 20 жовтня на околицях тимчасово окупованого Мелітополя пролунали кілька вибухів, повідомив офіційний мер міста Іван Федоров.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова мера: "Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя. Після опівночі за містом пролунало декілька вибухів".
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Деталі: Він додав, що найпотужніше було у районі Авіамістечка, де окупанти облаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.
Також, за словами Федорова, мешканці чули гул техніки.
Деталі уточнюються.
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