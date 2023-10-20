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На окрестностях оккупированного Мелитополя раздавались взрывы − мэр

Ирина БалачукПятница, 20 октября 2023, 07:14
На окрестностях оккупированного Мелитополя раздавались взрывы − мэр
Карта из Telegram Федорова

Ночью 20 октября во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов, сообщил официальный мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра: "Неспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом прогремело несколько взрывов".

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Детали: Он добавил, что мощнее всего было в районе Авиагородка, где оккупанты обустроили свою военную базу на захваченном аэродроме.

Также, по словам Федорова, жители слышали гул техники.

Детали уточняются.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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