На окрестностях оккупированного Мелитополя раздавались взрывы − мэр
Пятница, 20 октября 2023, 07:14
Ночью 20 октября во временно оккупированном Мелитополе прогремели несколько взрывов, сообщил официальный мэр города Иван Федоров.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь мэра: "Неспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом прогремело несколько взрывов".
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Детали: Он добавил, что мощнее всего было в районе Авиагородка, где оккупанты обустроили свою военную базу на захваченном аэродроме.
Также, по словам Федорова, жители слышали гул техники.
Детали уточняются.
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