Сили оборони відбили 40 ворожих атак на Куп’янському напрямку − Генштаб

Російські загарбники атакували на 6 напрямках на сході України, лише на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили понад 40 атак окупантів, загалом за добу на фронті було 90 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 20 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали 20 населених пунктів, під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Зокрема, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів. Також знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Безуспішними були наступальні дії противника і в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 − по зенітно-ракетних комплексах противника. Також українські воїни знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника.