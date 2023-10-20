Силы обороны отбили 40 вражеских атак на Купянском направлении − Генштаб

Российские захватчики атаковали на 6 направлениях на востоке Украины, только на Купянском направлении Силы обороны отбили более 40 атак оккупантов, всего за сутки на фронте было 90 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 20 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. В общем враг нанес 12 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: Авиационным ударам подверглись 20 населенных пунктов, под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В частности, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов. Также уничтожено и повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Безуспешными были наступательные действия противника и в районах Новокалиново, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 − по зенитно-ракетным комплексам противника. Также украинские воины уничтожили 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.