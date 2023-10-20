ЗСУ за добу знищили вражаючу кількість окупантів і ворожої техніки

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ. Найбільше втрат росіяни мали на Авдіївському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,

танків − 5 047 (+55) од,

бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,

артилерійських систем − 7 012 (+29) од,

РСЗВ − 822 (+4) од,

засобів ППО − 548 (+0) од,

літаків − 320 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,

крилатих ракет − 1 535 (+1) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,

спеціальної техніки − 985 (+0) од.

Дані уточнюються.