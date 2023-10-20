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ЗСУ за добу знищили вражаючу кількість окупантів і ворожої техніки

Ірина БалачукП'ятниця, 20 жовтня 2023, 08:09
ЗСУ за добу знищили вражаючу кількість окупантів і ворожої техніки
Українські воїни знищують ворога. Фото ілюстративне з Telegram президента Володимира Зеленського

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ. Найбільше втрат росіяни мали на Авдіївському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,
  • танків − 5 047 (+55) од,
  • бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,
  • артилерійських систем − 7 012 (+29) од,
  • РСЗВ − 822 (+4) од,
  • засобів ППО − 548 (+0) од,
  • літаків − 320 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,
  • крилатих ракет − 1 535 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 985 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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