ВСУ за сутки уничтожили впечатляющее количество оккупантов и вражеской техники

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 1 380 оккупантов и 55 вражеских танков и 120 ББМ. Больше всего потерь россияне имели на Авдеевском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 292 060 (+1 380) человек,

танков − 5 047 (+55) ед,

боевых бронированных машин − 9 557 (+120) ед,

артиллерийских систем − 7 012 (+29) ед,

РСЗО − 822 (+4) ед,

средств ПВО − 548 (+0) ед,

самолетов − 320 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 326 (+8) ед,

крылатых ракет − 1 535 (+1) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 370 (+33) ед,

специальной техники − 985 (+0) ед.

Данные уточняются.