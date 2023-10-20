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ВСУ за сутки уничтожили впечатляющее количество оккупантов и вражеской техники

Ирина БалачукПятница, 20 октября 2023, 08:09
ВСУ за сутки уничтожили впечатляющее количество оккупантов и вражеской техники
Украинские воины уничтожают врага. Фото иллюстративное из Telegram президента Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 1 380 оккупантов и 55 вражеских танков и 120 ББМ. Больше всего потерь россияне имели на Авдеевском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 292 060 (+1 380) человек,
  • танков − 5 047 (+55) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 557 (+120) ед,
  • артиллерийских систем − 7 012 (+29) ед,
  • РСЗО − 822 (+4) ед,
  • средств ПВО − 548 (+0) ед,
  • самолетов − 320 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 326 (+8) ед,
  • крылатых ракет − 1 535 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 370 (+33) ед,
  • специальной техники − 985 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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