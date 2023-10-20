ВСУ за сутки уничтожили впечатляющее количество оккупантов и вражеской техники
Пятница, 20 октября 2023, 08:09
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 1 380 оккупантов и 55 вражеских танков и 120 ББМ. Больше всего потерь россияне имели на Авдеевском направлении.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 292 060 (+1 380) человек,
- танков − 5 047 (+55) ед,
- боевых бронированных машин − 9 557 (+120) ед,
- артиллерийских систем − 7 012 (+29) ед,
- РСЗО − 822 (+4) ед,
- средств ПВО − 548 (+0) ед,
- самолетов − 320 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 326 (+8) ед,
- крылатых ракет − 1 535 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 370 (+33) ед,
- специальной техники − 985 (+0) ед.
Данные уточняются.