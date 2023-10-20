Росіяни вдарили по Бериславу – є загибла, у Херсоні й Костянтинівці – руйнування

У ніч на 20 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по місту Костянтинівка в Донецькій області й по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській, обстріляли з артилерії Херсон і Берислав, а вранці Берислав зазнав авіаудару – загинула літня жінка.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова Клименка: "Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула".

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Деталі: О 08:57 голова МВС повідомив, що за годину до того російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула.

Голова Херсонської ОВА повідомив, що зранку окупанти випустили 4 керовані авіабомби (КАБ) по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці.

Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються, додав Прокудін.

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Вночі окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Олександр Прокудін повідомив, що близько 04:00 армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини: по Зміївці ворог випустив 4 авіабомби, ще дві керовані авіабомби (КАБ) поцілили по Новобериславу.

Берислав російські військові обстріляли також з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Херсоні опівночі ворог почав обстріл з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Донецька область: вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Харківська область: російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.