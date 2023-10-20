Россияне ударили по Бериславу – есть погибшая, в Херсоне и Константиновке – разрушения

В ночь на 20 октября российские войска нанесли ракетные удары по городу Константиновка в Донецкой области и по поселку Купянск-Узловой в Харьковской, обстреляли из артиллерии Херсон и Берислав, а утром Берислав подвергся авиаудару – погибла пожилая женщина.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь Клименко: "Эта ночь выдалась неспокойной в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Утром в результате обстрела один человек погиб".

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Детали: В 08:57 глава МВД сообщил, что за час до того российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб. Подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что утром оккупанты выпустили 4 управляемые авиабомбы (КАБ) по Бериславу. В собственном доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм горожанка погибла на месте.

Также удар двумя КАБ пришелся по Новобериславу. Масштабы разрушений там уточняются, добавил Прокудин.

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Ночью оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района. Александр Прокудин сообщил, что около 04:00 армия РФ ударила из авиации по двум населенным пунктам Херсонщины: по Змиевке враг выпустил 4 авиабомбы, еще две управляемые авиабомбы (КАБ) попали по Новобериславу.

Берислав российские военные обстреляли также из РСЗО и артиллерии. Поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

В Херсоне в полночь враг начал обстрел из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Донецкая область: ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновка. Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Харьковская область: российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. Повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.