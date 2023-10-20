Війська ЦАХАЛу скоро побачать Газу зсередини − Ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант виступає під час відвідування ізраїльських солдатів біля кордону із Сектором Гази 19 жовтня. Фото Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".

Джерело: CNN з посиланням на пресреліз оборонного відомства

Пряма мова Галланта: "Ви бачите Газу зараз здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда прийде".

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Деталі: Видання пише, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, перебуваючи 19 жовтня з окремим візитом в районі, що межує з сектором Газа, теж анонсував наступ.

"Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб досягти перемоги. За перемогу! Ви готові?", − заявив Нетаньяху військовим, які дислокуються поблизу Сектора Гази.

Також у четвер командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону, що "маневри змістять війну на бік ворога" і що ЦАХАЛ переможе на ворожій території.

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"Це маневрування буде довгим, важким, тривалим, інтенсивним, але у нас найкращі командири і бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ", − заявив Фінкельман.

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