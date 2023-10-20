Війська ЦАХАЛу скоро побачать Газу зсередини − Ізраїль
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".
Джерело: CNN з посиланням на пресреліз оборонного відомства
Пряма мова Галланта: "Ви бачите Газу зараз здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда прийде".
Деталі: Видання пише, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, перебуваючи 19 жовтня з окремим візитом в районі, що межує з сектором Газа, теж анонсував наступ.
"Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб досягти перемоги. За перемогу! Ви готові?", − заявив Нетаньяху військовим, які дислокуються поблизу Сектора Гази.
Також у четвер командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону, що "маневри змістять війну на бік ворога" і що ЦАХАЛ переможе на ворожій території.
"Це маневрування буде довгим, важким, тривалим, інтенсивним, але у нас найкращі командири і бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ", − заявив Фінкельман.
Передісторія:
- Раніше на цьому тижні Посол Ізраїлю в ООН заявив, що Ізраїль "не зацікавлений" в окупації Гази, але зробить "все необхідне" для ліквідації ХАМАС.