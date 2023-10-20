Войска ЦАХАЛа скоро увидят Газу изнутри − Израиль

Министр обороны Израиля Йоав Галлант выступает во время посещения израильских солдат у границы с Сектором Газа 19 октября. Фото Getty Images

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 19 октября войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят" анклав "изнутри".

Источник: CNN со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства

Прямая речь Галланта: "Вы видите Газу сейчас издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Команда придет".

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Детали: Издание пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь 19 октября с отдельным визитом в районе, граничащем с сектором Газа, тоже анонсировал наступление.

"Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы достичь победы. За победу! Вы готовы?", − заявил Нетаньяху военным, которые дислоцируются вблизи Сектора Газа.

Также в четверг командующий Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы, что "маневры сместят войну на сторону врага" и что ЦАХАЛ победит на вражеской территории.

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"Это маневрирование будет тяжелым, длительным, интенсивным, но у нас лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ", − заявил Финкельман.

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