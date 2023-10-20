Войска ЦАХАЛа скоро увидят Газу изнутри − Израиль
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 19 октября войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят" анклав "изнутри".
Источник: CNN со ссылкой на пресс-релиз оборонного ведомства
Прямая речь Галланта: "Вы видите Газу сейчас издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Команда придет".
Детали: Издание пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь 19 октября с отдельным визитом в районе, граничащем с сектором Газа, тоже анонсировал наступление.
"Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы достичь победы. За победу! Вы готовы?", − заявил Нетаньяху военным, которые дислоцируются вблизи Сектора Газа.
Также в четверг командующий Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы, что "маневры сместят войну на сторону врага" и что ЦАХАЛ победит на вражеской территории.
"Это маневрирование будет тяжелым, длительным, интенсивным, но у нас лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ", − заявил Финкельман.
Предыстория:
- Ранее на этой неделе Посол Израиля в ООН заявил, что Израиль "не заинтересован" в оккупации Газы, но сделает "все необходимое" для ликвидации ХАМАС.