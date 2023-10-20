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ХАМАС, ймовірно, використав зброю Північної Кореї під час нападу на Ізраїль – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 09:35
ХАМАС, ймовірно, використав зброю Північної Кореї під час нападу на Ізраїль – ЗМІ
F-7, фото AP

Бойовики ХАМАСу, ймовірно, використали північнокорейську зброю під час нападу на Ізраїль.

Джерело: Associated Press із посиланням на співрозмовників в Південній Кореї, експертів з північнокорейського озброєння, зброю, захоплену Ізраїлем на полі бою, та відео бойовиків

Деталі: Південнокорейські офіційні особи, два експерти з північнокорейських озброєнь і аналіз зброї, захопленої Ізраїлем на полі бою, проведений Associated Press, вказують на те, що ХАМАС використовує пхеньянський реактивний гранатомет F-7 – зброю для стрільби з плеча, яку бойовики зазвичай застосовують проти бронетехніки.

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Дослівно AP: "Ці докази проливають світло на незаконні поставки зброї, які Північна Корея, що перебуває під санкціями, використовує як спосіб фінансування власних програм зі створення озброєнь.

Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою і можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінною зброєю для партизанських сил, які ведуть перестрілки з важкою технікою".

Більше деталей: За словами експерта, з якими поговорило видання, F-7 були зафіксовані в Сирії, Іраку, Лівані та Секторі Гази. AP повідомляє, що північнокорейський F-7 нагадує більш поширений радянський реактивний гранатомет РПГ-7, з кількома помітними відмінностями. 

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Зброя, захоплена ізраїльськими військовими і показана журналістам, також схожа на F-7.

На брифінгу для журналістів Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї назвав F-7 одним з видів північнокорейської зброї, яку, на його думку, використовував ХАМАС під час атаки. 

Ізраїльські військові відмовилися відповідати на запитання AP про походження і виробника цих гранатометів, заявивши, що "війна з ХАМАС заважає їм відповісти".

Місія Північної Кореї при ООН не відповіла на запит AP про коментар. Однак минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство ЦТАК відкинув заяви про те, що ХАМАС застосував свою зброю, як "безпідставні і брехливі чутки", зрежисовані Сполученими Штатами.

Теми: Північна КореяСектор ГазиІзраїльзброя
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