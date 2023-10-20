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ХАМАС, вероятно, использовал оружие Северной Кореи для нападения на Израиль – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 октября 2023, 09:35
ХАМАС, вероятно, использовал оружие Северной Кореи для нападения на Израиль – СМИ
F-7, фото AP

Боевики ХАМАСа, вероятно, использовали северокорейское оружие во время нападения на Израиль.

Источник: Associated Press со ссылкой на собеседников в Южной Корее, экспертов по северокорейскому вооружению, оружие, захваченное Израилем на поле боя, и видео боевиков

Детали: Южнокорейские официальные лица, два эксперта по северокорейским вооружениям и анализ оружия, захваченного Израилем на поле боя, проведенный Associated Press, указывают на то, что ХАМАС использует пхеньянский реактивный гранатомет F-7 - оружие для стрельбы с плеча, которое боевики обычно применяют против бронетехники.

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Дословно AP: "Эти доказательства проливают свет на незаконные поставки оружия, которые Северная Корея, находящаяся под санкциями, использует как способ финансирования собственных программ по созданию обычных и ядерных вооружений.

Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным оружием для партизанских сил, которые ведут перестрелки с тяжелой техникой".

Больше деталей: По словам эксперта, с которыми поговорило издание, F-7 были зафиксированы в Сирии, Ираке, Ливане и Секторе Газа.

ВИДЕО ДНЯ

AP сообщает, что северокорейский F-7 напоминает более распространенный советский реактивный гранатомет РПГ-7, с несколькими заметными отличиями. 

Оружие, захваченное израильскими военными и показанное журналистам, также было похоже на F-7.

На брифинге для журналистов Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи назвал F-7 одним из видов северокорейского оружия, которое, по его мнению, использовал ХАМАС во время атаки. 

Израильские военные отказались отвечать на вопросы AP о происхождении и производителе этих гранатометов, заявив, что "война с ХАМАС мешает им ответить".

Миссия Северной Кореи при ООН не ответила на запрос AP о комментарии. Однако на прошлой неделе Пхеньян через свое государственное информационное агентство ЦТАК отверг заявления о том, что ХАМАС применил свое оружие, как "безосновательные и лживые слухи", срежиссированные Соединенными Штатами.

Темы: Северная КореяСектор ГазаИзраильоружие
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