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Росіяни вдарили по Вовчанську: є поранені

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 10:36
Росіяни вдарили по Вовчанську: є поранені
наслідки обстрілів Харківщини. фото з Facebook Синєгубова

В ніч на 20 жовтня російська армія обстрілювала населені пункти Харківщини: поранення дістали двоє чоловіків.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Деталі: Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

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Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.

У селі Підлиман Ізюмського району ворожа ракета влучила в територію приватного подвір'я. Пошкоджено сарай та дах будинку.

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Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований – в стані середньої тяжкості.

Також, за даними Синєгубова, за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку українські військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування, зазначає голова ОВА.

Теми: Харківська областьвійна
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