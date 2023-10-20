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Россияне ударили по Волчанску: есть раненые

Валентина РоманенкоПятница, 20 октября 2023, 10:36
Россияне ударили по Волчанску: есть раненые
последствия обстрелов Харьковщины. фото из Facebook Синегубова

В ночь на 20 октября российская армия обстреливала населенные пункты Харьковщины: ранения получили двое мужчин.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях

Детали: Около полуночи враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окружающие магазины, пострадавших нет.

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За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены дом детского и юношеского творчества и 4 жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.

В селе Подлиман Изюмского района вражеская ракета попала в территорию частного двора. Повреждены сарай и крыша дома.

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В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Пески-Радьковские Изюмского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.

В Харькове гражданский мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализированный - в состоянии средней тяжести.

Также, по данным Синегубова, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 95 взрывоопасных предметов.

На Купянском направлении украинские военные отбили 30 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты несут потери и не имеют продвижения, отмечает глава ОГА.

Темы: Харьковская областьвойна
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