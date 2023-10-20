Россияне ударили по Волчанску: есть раненые
В ночь на 20 октября российская армия обстреливала населенные пункты Харьковщины: ранения получили двое мужчин.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях
Детали: Около полуночи враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окружающие магазины, пострадавших нет.
За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены дом детского и юношеского творчества и 4 жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.
В селе Подлиман Изюмского района вражеская ракета попала в территорию частного двора. Повреждены сарай и крыша дома.
В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Пески-Радьковские Изюмского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.
В Харькове гражданский мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализированный - в состоянии средней тяжести.
Также, по данным Синегубова, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 95 взрывоопасных предметов.
На Купянском направлении украинские военные отбили 30 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты несут потери и не имеют продвижения, отмечает глава ОГА.