"Пункти незламності" тепер можна знайти у "Дії"

Інформація про "Пункти незламності", де сожна буде отримати доступ до обігріву, гарячої води та інтернету, з'явилася в мобільному застосунку "Дія".

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, сайт "Дія"

Пряма мова: "Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету".

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Деталі: Шмигаль підкреслює, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.

На сайті "Дія" є також покрокова інструкція.

Шукаючи Пункт незламності, необхідно вибрати свою область і завантажити мапу. Після цього ви зможете знайти найближчий пункт навіть без доступу до зв’язку чи інтернету.

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Також у Дії можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями — пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. На мапі з’являться лише ті пункти, де ці опції доступні. Далі вибираєте необхідний Пункт незламності й можете бути впевнені, що матимете змогу зарядити телефон, зателефонувати рідним чи просто зігрітися.

Як отримати послугу?

авторизуйтеся в застосунку

натисніть Послуги — Пункти незламності

ознайомтеся з онбордом та натисніть Далі

виберіть свою область та завантажте мапу. У подальшому мапа буде доступна для використання офлайн

перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації. Тоді Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти за допомогою масштабування

за бажанням відфільтруйте пункти

натисніть кнопку Прокласти маршрут.

З міркувань безпеки геолокації Пунктів незламності не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Довідково: Через масовані ворожі атаки на критичну інфраструктуру впродовж осені-зими 2022/23 року по всій Україні було облаштовано "Пункти незламності".

У них, незважаючи на відключення електроенергії, люди могли погрітися, підзарядити гаджети, скористатися мобільним зв'язком та інтернетом.