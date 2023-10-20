"Пункты незламности" теперь можно найти в приложении "Дія"

Информация о "Пунктах незламности", где можно будет получить доступ к обогреву, горячей воде и интернету, появилась в мобильном приложении "Дія".

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, сайт "Дія"

Прямая речь: "Сегодня для украинцев заработала новая услуга. В Дие отныне можно найти ближайший к себе Пункт незламности, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету".

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Детали: Шмыгаль подчеркивает, что карту можно загрузить, и она будет доступна даже оффлайн, если исчезнет электроэнергия и связь.

На сайте "Дія" есть пошаговая инструкция.

Ища "Пункт незламности", необходимо выбрать свою область и загрузить карту. После этого вы сможете найти ближайший пункт даже без доступа к связи или интернету.

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Также в "Дії" можно установить фильтр и найти локацию с необходимыми опциями - пандус, интернет, мобильная связь, генератор и тому подобное. На карте появятся только те пункты, где эти опции доступны. Далее выбираете необходимый "Пункт незламности" и можете быть уверены, что сможете зарядить телефон, позвонить родным или просто согреться.

Как получить услугу?

авторизуйтесь в приложении

нажмите Услуги - "Пункты незламности"

ознакомьтесь с онбордом и нажмите Далее

выберите свою область и загрузите карту. В дальнейшем карта будет доступна для использования оффлайн

перейдите к карте и предоставьте доступ к своей геолокации. Тогда Дія покажет пункты в радиусе 1,5 км. Если не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты с помощью масштабирования

по желанию отфильтруйте пункты

нажмите кнопку Проложить маршрут.

Из соображений безопасности геолокации "Пункт незламности" не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Справка: Из-за массированных вражеских атак на критическую инфраструктуру в течение осени-зимы 2022/23 года по всей Украине были обустроены "Пункты незламости".

В них, несмотря на отключение электроэнергии, люди могли погреться, подзарядить гаджеты, воспользоваться мобильной связью и интернетом.