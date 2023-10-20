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Чоловіка засудили до тюрми як ухилянта: він пояснив, що не готовий вбити людину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 12:07
Чоловіка засудили до тюрми як ухилянта: він пояснив, що не готовий вбити людину
Суд, Ілюстративне фото з Shutterstock

Жителя деокупованої Балаклії на Харківщині засудили до 3-х років позбавлення волі за ухилення від призову, триває строк на апеляційне оскарження. 

Джерело: прокуратура Харківської області 

Деталі: Прокуратура повідомляє, що житель Балаклії пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до військкомату для відправлення до військової частини. 

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Дослівно прокуратура: "Проте чоловік вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

… У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину".

Більше деталей: Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувальний вирок виніс Балаклійський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Теми: Харківська областьмобілізаціяухилянтипризов
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