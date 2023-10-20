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Мужчину приговорили к тюрьме как уклониста: он объяснил, что не готов убить человека

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 октября 2023, 12:07
Мужчину приговорили к тюрьме как уклониста: он объяснил, что не готов убить человека
Суд, Иллюстративное фото с Shutterstock

Жителя деоккупированной Балаклеи на Харьковщине приговорили к 3-м годам лишения свободы за уклонение от призыва, идет срок на апелляционное обжалование. 

Источник: прокуратура Харьковской области 

Детали: Прокуратура сообщает, что житель Балаклеи прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы в ВСУ. В феврале 2023 года он получил повестку для прибытия военкомата для отправки в воинскую часть. 

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Дословно прокуратура: "Однако мужчина решил не прийти и скрывался у своего знакомого на даче.

... В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что не готов брать оружие в руки и нацелить на другого человека".

Больше деталей: Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

ВИДЕО ДНЯ

Обвинительный приговор вынес Балаклейский районный суд Харьковской области. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

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Темы: Харьковская областьмобилизацияуклонистыпризыв
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