Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція вже отримала перші Caesar замість тих, що передала Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 12:14
Франція вже отримала перші Caesar замість тих, що передала Україні
САУ Caesar. Фото wikipedia.org

Франція вже отримала перші 2 і до кінця року отримає ще 4 самохідні гаубиці  Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Дві САУ надійшли від оборонної компанії Nexter, яка входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS.

Реклама:

До кінця 2023 року Nexter поставить для сухопутних сил Франції ще 4 гаубиці Caesar. Наступні 12 надійдуть у 2024 році.

У Nexter повідомили, що вже наростили темпи виробництва САУ з 2 до 6 одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 одиниць за місяць. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Рамштайн" під впливом Ізраїлю: що пообіцяли Україні на зустрічі партнерів та членів НАТО у Брюсселі

Теми: Франціязброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в ЄС

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Дубінському вручили протокол про корупцію

З Гази евакуювали першу групу українців

Байден просив Нетаньягу призупинити операцію у Газі

фото, відеоВ окупованому Луганську підірвали авто ексначальника "міліції ЛНР": він помер на місці

Усі новини...
Франція
Україна та Франція почали переговори щодо гарантій безпеки
У багатьох аеропортах Франції другий день поспіль – евакуації через загрози вибуху
Міністри ЄС обговорять, як посилити безпеку після терактів у Франції та Бельгії
Останні новини
13:28
Єврокомісія рекомендує відкрити переговори щодо вступу України в ЄС
13:16
фотоУ Києві зіткнулися дві маршрутки: 7 потерпілих
13:12
У Конгресі США підтримали законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ
13:11
"Військовий" ПДФО з місцевих до держбюджету: Рада з другої спроби схвалила законопроєкт
13:11
2023 рік, ймовірно, стане найтеплішим за останні 125 тисяч років – кліматологи
13:10
Стало відомо, хто ліквідував ексначальника "міліції ЛНР" Філіпоненка
12:57
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію
12:47
фотоРосійський дрон атакував авто поліцейських: 3 правоохоронців в лікарні
12:46
Уряд Словаччини не схвалив військову допомогу Україні на €40 млн
12:40
Польща знову викупила надлишки української електроенергії – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: