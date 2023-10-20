Франція вже отримала перші Caesar замість тих, що передала Україні

Франція вже отримала перші 2 і до кінця року отримає ще 4 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Дві САУ надійшли від оборонної компанії Nexter, яка входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS.

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До кінця 2023 року Nexter поставить для сухопутних сил Франції ще 4 гаубиці Caesar. Наступні 12 надійдуть у 2024 році.

У Nexter повідомили, що вже наростили темпи виробництва САУ з 2 до 6 одиниць на місяць, а потенційно можуть вийти і на 8 одиниць за місяць.

Передісторія:

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Під час візиту до Києва французького міністра оборони у вересні обговорювали у тому числі потенційне спільне виробництво та оборонні закупівлі.

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