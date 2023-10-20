Франция уже получила первые Caesar вместо тех, что передала Украине
Пятница, 20 октября 2023, 12:14
Франция уже получила первые 2 и до конца года получит еще 4 самоходные гаубицы Caesar на замену 18 установок, которые она ранее передала Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV
Детали: Две САУ поступили от оборонной компании Nexter, которая входит во франко-немецкий оборонный холдинг KNDS.
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До конца 2023 года Nexter поставит для сухопутных сил Франции еще 4 гаубицы Caesar. Следующие 12 поступят в 2024 году.
В Nexter сообщили, что уже нарастили темпы производства САУ с 2 до 6 единиц в месяц, а потенциально могут выйти и на 8 единиц в месяц.
Предыстория:
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- Во время визита в Киев французского министра обороны в сентябре обсуждали в том числе потенциальное совместное производство и оборонные закупки.
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