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Франция уже получила первые Caesar вместо тех, что передала Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 12:14
Франция уже получила первые Caesar вместо тех, что передала Украине
САУ Caesar. Фото wikipedia.org

Франция уже получила первые 2 и до конца года получит еще 4 самоходные гаубицы Caesar на замену 18 установок, которые она ранее передала Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Две САУ поступили от оборонной компании Nexter, которая входит во франко-немецкий оборонный холдинг KNDS.

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До конца 2023 года Nexter поставит для сухопутных сил Франции еще 4 гаубицы Caesar. Следующие 12 поступят в 2024 году.

В Nexter сообщили, что уже нарастили темпы производства САУ с 2 до 6 единиц в месяц, а потенциально могут выйти и на 8 единиц в месяц.

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Темы: Францияоружиепомощь Украине
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