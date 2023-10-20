ССО вибухово зупинили важку техніку ворога, яка йшла на Авдіївку
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 12:40
Сили спеціальних операцій ЗСУ активно нищать важку техніку та живу силу окупантів під Авдіївкою.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат.
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Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога.
Як це було – дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі!".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок якісної роботи було знищено: чотири БТР, два танки та кілька десятків живої сили противника.