ССО вибухово зупинили важку техніку ворога, яка йшла на Авдіївку

Сили спеціальних операцій ЗСУ активно нищать важку техніку та живу силу окупантів під Авдіївкою.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат.

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Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога.

Як це було – дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі!".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок якісної роботи було знищено: чотири БТР, два танки та кілька десятків живої сили противника.