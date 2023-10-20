ССО остановили тяжелую технику врага, которая шла на Авдеевку – взрывное видео

Силы специальных операций ВСУ активно уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов под Авдеевкой.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери.

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Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПТРК Javelin, минометов, наши воины оперативно остановили врага.

Как это было - смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идем дальше!".

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Детали: Сообщается, что в результате качественной работы было уничтожено: четыре БТР, два танка и несколько десятков живой силы противника.