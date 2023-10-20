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Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:24
Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента країни-агресора Володимира Путіна у Китаї, під час якої перший назвав загарбницьку війну Росії "військовою операцією". 

Джерело: Кулеба в інтерв’ю France 24, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

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Що було раніше:

  • Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.
  • У квітні 2022 року до Москви для зустрічі з Путіним приїздив Карл Негаммер, канцлер Австрії, яка є позаблоковою державою.
  • Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією. 

Теми: Кулеба ДмитроПутінОрбан
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