Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:24
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента країни-агресора Володимира Путіна у Китаї, під час якої перший назвав загарбницьку війну Росії "військовою операцією".
Джерело: Кулеба в інтерв’ю France 24, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".
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Що було раніше:
- Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.
- У квітні 2022 року до Москви для зустрічі з Путіним приїздив Карл Негаммер, канцлер Австрії, яка є позаблоковою державою.
- Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією.