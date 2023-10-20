Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента країни-агресора Володимира Путіна у Китаї, під час якої перший назвав загарбницьку війну Росії "військовою операцією".

Джерело: Кулеба в інтерв’ю France 24, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

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