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Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 13:24
Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным
Дмитрий кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента страны-агрессора Владимира Путина в Китае, во время которой первый назвал захватническую войну России "военной операцией". 

Источник: Кулеба в интервью France 24, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Надеюсь, он (Орбан) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

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Что предшествовало:

  • Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО. 
  • В апреле 2022 года в Москву для встречи с Путиным приезжал Карл Негаммер, канцлер Австрии, которая является внеблоковым государством.
  • Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинОрбан
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