Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента страны-агрессора Владимира Путина в Китае, во время которой первый назвал захватническую войну России "военной операцией".

Источник: Кулеба в интервью France 24, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Надеюсь, он (Орбан) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

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