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ЗМІ: Румунія розмістить на кордоні з Україною нову систему захисту від дронів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 14:06

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.

Джерело: "Європейська правда"; портал HotNews.ro з посиланням на джерела

Деталі: Нову систему встановлять на кордоні з Україною. Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

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За словами співрозмовників порталу, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

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Теми: Румунія
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