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СМИ: Румыния разместит на границе с Украиной новую систему защиты от дронов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 14:06

Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Источник: "Европейская правда"; портал HotNews.ro со ссылкой на источники

Детали: Новую систему установят на границе с Украиной. Румыния получит эту систему с согласия НАТО на основании межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

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По словам собеседников портала, речь идет об одной из самых мощных систем противодействия дронам в Европе.

Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащих с Украиной.

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Темы: Румыния
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