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Президент Латвії закликав Європу озброюватися

"Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 14:57
Президент Латвії закликав Європу озброюватися
Едгардс Рінкевичс, фото: Getty Images

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що країни ЄС і НАТО повинні збільшити потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для забезпечення військових потреб.

Джерело: Рінкевичс в ефірі телеканалу TV3, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова: "Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися".

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Деталі: У п'ятницю, 20 жовтня, латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, обговорюватимуть можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів, агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів, а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності 23 липня. 

НагадаємоASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Детальніше читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе

Теми: ЛатвіяЄСзброя
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