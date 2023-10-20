Президент Латвии призвал Европу вооружаться

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что страны ЕС и НАТО должны увеличить мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для обеспечения военных нужд.

Источник: Ринкевичс в эфире телеканала TV3, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь: "Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться".

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В пятницу, 20 октября, латвийский президент проведет переговоры с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном о развитии военной индустрии.

В частности, будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие совместным закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, имеющего целью ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.

Как известно, ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов, агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов, а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

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Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля.

Напомним: ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенного в марте 2022 года.

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